Mulher ataca e mata moradora de rua acreditando que estava sendo corna em Campo Grande

Acreditando estar sendo traída pelo namorado, uma mulher matou uma moradora de rua durante a madrugada desta terça-feira (25), na Rua São Marcos, Bairro Guanandi, em Campo Grande. Porém, o assassinato aconteceu por conta de um mal entendido.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz e a namorada estavam bebendo quando a jovem resolveu ir embora. Vendo que ficaria sozinho, ele resolveu sair para comprar mais cervejas em uma conveniência das proximidades.

No caminho de volta, o rapaz encontrou com uma moradora de rua da região, que perguntou se ele teria latinha para doar. Para ajudar, a testemunha perguntou se a mulher podia ir até a casa dele pegar e o acompanhou.

Porém, quando chegaram, a vítima acabou sendo atacada pela autora, que estava armada com uma faca. A moradora de rua foi agredida com vários golpes de faca. Ao tentar separar as mulheres, o rapaz também foi ferido na ação.

Questionado pela Polícia Militar, sobre como aconteceu o ataque, o jovem detalhou que a namorada estava desconfiada de uma possível traição por parte do companheiro. Ele acredita que alguém tenha aberto o portão do conjunto de casas onde mora para ela entrar, onde ela ficou escondida até atacar a vítima.

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) chegou a ir até a cena do crime, mas como o caso não se configurava como crime de violência contra a mulher, apenas orientou aos PMs que procurassem a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como homicídio.

