Mulher bate carro e foge só de calcinha

Uma mulher, ainda não identificada, que dirigia um carro, de marca Fiat Palio, destruiu um ponto de ônibus na madrugada desta sexta-feira (6), na avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, em Vitória – Espírito Santo.

Segundo testemunhas, a mulher, que saiu do veículo ilesa, estava vestindo apenas roupas íntimas. Wanderson Malovini, dono do bar localizado em frente ao local do acidente, afirmou que ela estaria de calcinha e uma blusa semelhante a um top.

Wanderson afirmou que o prejuízo ficará para ele e que ira na delegacia para registrar um boletim de danos. ‘’Se fosse numa noite ou numa manhã de sábado, poderia haver mortes, porque a gente estaria ainda em horário de funcionamento’’, diz.

Ainda de acordo com quem presenciou o ocorrido, depois do acidente, a mulher entrou em um carro branco que chegou logo após a colisão e deixou o local.

Além de derrubar o ponto de ônibus também atingiu um corrimão e danificou a porta de um estabelecimento. Logo após a batida, o carro ficou parado em cima da calçada. De acordo com a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido e o condutor do veículo não foi encontrado no local.

