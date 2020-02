Trio invade casa, rende família e foge levando caminhonete e joias

Três bandidos armados renderam quatro moradores de uma casa e fugiram levando uma caminhonete, joias, dinheiro e celulares na Vila do Polonês, em Campo Grande, nesta quarta-feira (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9h, na rua Amphilóquio Ribeiro Júnior.

Um dos moradores, de 36 anos, chegou a sair de casa para viajar em uma caminhonete SW4, já no caminho ele lembrou que tinha esquecido o gelo e ao voltar em casa foi rendido pelos criminosos no portão.

Ainda de acordo com o registro policial, os bandidos entraram com a vítima na residência e renderam o restante da família mandando todo mundo deitar no chão. Eles reviraram todos os cômodos do imóvel, e fugiram levando na caminhonete, joias, dinheiro e celulares.

Um morador relatou que um dos autores tinha cabelos raspados nas laterais, uma tatuagem de cruz com piercing e em um das maças do rosto. O outro suspeito era barbudo e o terceiro tinha um alargador de orelha.

Ainda não há informação se os criminosos foram presos, nem se a caminhonete foi localizada. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também