Mulher bêbada empurra guardas e os chama de "mer**" ao ser abordada

Uma mulher, 32 anos, foi parar na delegacia por beber embriagada, empurrar um Guarda Civil e chamá-lo de "guardinha de mer*a", na Avenida Presidente Ernesto Geisel em Campo Grande, na madrugada deste domingo (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana parou um veículo que seguia pela Avenida Presidente Ernesto Geisel realizando zig e zag, quase caindo em umo córrego.

Durante a abordagem, os agentes pediram os documentos da condutora do veículo, que os entregou e dopeis os tomou das mãos do guarda dizendo que iria mais entregá-los para "guardinhas".

Logo depois ela deu um empurrão em um dos agentes municipais, xingando a equipe ao dizer, "guardinhas de mer, esses bost". Os agentes pediram para que a autora se acalmasse, mas não tiveram sucesso.

Com visível estado de embriagues, a autora foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro para realização do teste do bafômetro, com resultado de 0,74 mg/l.

A autora ficou na delegacia e o veículo foi entregue a familiares.

