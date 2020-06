PRF apreende maconha com 4 passageiros em ônibus interestadual

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 70 Kg de maconha em Campo Grande (MS), com quatro passageiros de um ônibus interestadual, sendo dois deles menores de idade, na noite de sexta-feira (19).

A equipe de policiais rodoviários federais fiscalizava um ônibus de viagem interestadual, que fazia a linha Cascavel (PR) x Sinop (MT), na rodoviária de Campo Grande (MS), quando localizou uma mala com 14 tabletes de maconha, no bagageiro do ônibus. O responsável pela bagagem era um menor de idade, de 15 anos. Ele confirmou que a droga era dele, que a tinha adquirido em Dourados (MS) e a levaria até Rondonópolis (MT) para revendê-la. Após pesagem, os tabletes totalizaram 13 Kg (treze quilos).

Ainda no bagageiro do ônibus, foi localizada uma outra mala com tabletes de maconha. O passageiro, dono da bagagem, era um homem de 26 anos, que informou ter embarcado com a droga em Rio Brilhante (MS) e a levaria até Primavera do Leste (MT). Ele disse que receberia R$ 2.000 pelo transporte. Pesada, a droga totalizou 20,2 Kg (vinte quilos e duzentos gramas), dividida em 22 tabletes.

Com ele, viajava uma menor de idade, de 16 anos. Ela confessou que também transportava maconha na mala dela. A menor disse que embarcou em Rio Brilhante (MS), junto com o homem, e levaria a droga até Cuiabá (MT). Após pesagem, os 17 tabletes na mala da jovem, totalizaram 14,6 Kg e ela disse que receberia R$ 1.5 pelo transporte.

Ainda no ônibus, os agentes localizaram uma mochila com 30 tabletes de maconha de um outro passageiro, de 43 anos. Ele informou que embarcou em Dourados (MS), levaria a droga até Cuiabá (MT) e que pelo transporte receberia R$ 2.000.

A droga transportada, após pesagem, totalizou 22,2 Kg, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande.

