PRF apreende 22,1 Kg de maconha que seria levada para Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil de Mato Grosso, apreendeu 22,1 Kg de maconha, no final da tarde desta sexta-feira (12), em São Gabriel do Oeste (MS).

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 628 da BR 163, um motorista de aplicativo que transportava duas passageiras de 23 e 33 anos. As mulheres apresentaram um nervosismo exagerado com a presença dos policiais, que resolveram vistoriar as bagagens das passageiras.

Nas malas, eles encontraram 24 tabletes de maconha, que totalizaram, depois de pesadas, 22,1 Kg (vinte e dois quilos e cem gramas) do entorpecente. Elas confessaram que buscaram a referida droga em Rio Brilhante (MS) e entregariam em Rondonópolis (MT) para pessoas desconhecidas. Relataram ainda que receberiam a quantia de 3 mil reais pelo transporte do entorpecente.

As mulheres foram presas e conduzidas para a Polícia Civil de São Gabriel do Oeste. O motorista do veículo também foi encaminhado na condição de testemunha.

