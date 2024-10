Mulher é atingida por machado na cabeça ao tentar separar briga em Dourados

Sarah Chaves com Dourados News

Uma mulher foi socorrida com um ferimento de machadada na cabeça depois de tentar intervir em uma discussão na aldeia Jaguapiru, em Dourados, na noite de sexta-feira (25).

Segundo informações da ocorrência, Bastiane de 31 anos, teria se aproximado do conflito com a intenção de separar a briga, quando acabou sendo atingida pelo autor, envolvido em uma discussão com outra pessoa.

A agressão deixou Bastiane com ferimentos, e ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, e a polícia investiga os detalhes do ocorrido para identificar e responsabilizar o agressor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também