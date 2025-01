Mulher é cortada por ladrão durante assalto em Corumbá

Uma mulher, de 39 anos, foi agredida durante um assalto ocorrido na noite de quinta-feira (23), na rua Frei Mariano, entre as ruas Treze de Junho e Delamare, na área central de Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima estava com a filha na rua quando as duas foram abordadas por dois ladrões. Durante o assalto, um deles sacou a faca da cintura e segurou a vítima pelos braços. Por conta do susto, ela jogou o aparelho celular no chão.

Irritado, o ladrão mandou o comparsa pegar o aparelho e disse para a mulher: “sua desgraçada”, passando a desferir cortes com a faca, atingindo-a na região abaixo do polegar da mão direita e embaixo das axilas, causando pequeno sangramento.

Ao falar com as autoridades, ela disse acreditar que seria esfaqueada, mas isso não aconteceu porque um veículo entrou na rua assustando os bandidos. O registro policial não informa se a filha da vítima sofreu alguma agressão.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

