Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados

Uma mulher de 29 anos e uma criança de 2 anos ficaram feridas após um motorista de aplicativo arrancar com o carro durante uma discussão por causa do pagamento de uma corrida, na madrugada deste domingo (28), em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher solicitou uma corrida de ida e volta do bairro Água Boa até a Vila Cachoeirinha para buscar a criança, de quem é babá. A mãe do menino trabalha em uma indústria no turno da madrugada.

No retorno, durante o pagamento, houve um desentendimento. A vítima pediu para que o pai da criança trouxesse o dinheiro, o que teria irritado o motorista. Em seguida, ele arrancou com o veículo em alta velocidade enquanto a mulher ainda estava com a criança no colo, fazendo com que as duas fossem arrastadas pela via.

Ainda segundo a polícia, o motorista fugiu do local levando o celular da vítima.

Após troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na Avenida Marcelino Pires e preso em flagrante. A mulher e a criança foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico.

O motorista, de 54 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e furto.

