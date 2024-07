Mulher é encontrada morta dentro de casa em Ribas do Rio Pardo

Uma mulher, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de um imóvel localizado em Ribas do Rio Pardo, durante a madrugada desta sexta-feira (18).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) teria sido acionado para atender um caso, de uma mulher que estava desacordada no meio da rua.

Porém, ao chegar no endereço indicado, a vítima estava sem sinais vitais, dentro de uma residência. Devido a contradição e sem conseguir apontar a causa da morte, as equipes da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

