Polícia

Mulher é enforcada após dizer que prefere padrasto do marido no Los Angeles

A discussão resultou em uma criança ferida e os dois foram levados para a delegacia

22 dezembro 2025 - 08h29Sarah Chaves
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (22), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, após uma mulher relatar que foi agredida pelo companheiro dentro da própria casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Ericka (37), contou que estava em casa ingerindo bebida alcoólica com o companheiro, Christian (36), quando os dois começaram a discutir por causa de um antigo caso extraconjugal envolvendo o padrasto dele.

Com ciúmes, Christian passou a apertar o pescoço da mulher. A agressão só foi interrompida após a intervenção da mãe do homem. Ericka apresentava arranhões no pescoço e disse que se trancou no quarto com medo, enquanto o companheiro socava a porta e fazia ameaças.

Ainda conforme o registro, durante o desentendimento, o filho de Ericka, de 8 anos, ficou nervoso, pegou um caco de vidro e acabou se ferindo de forma superficial. A mulher manifestou interesse em registrar a ocorrência, e o homem foi colocado na viatura para ser levado à delegacia.

No trajeto, segundo o boletim, Christian passou a gritar dentro da viatura, alegando mal-estar, e tentou sair do veículo. Ericka se exaltou, tentou impedir que ele fosse levado e houve confusão. Diante da situação, o homem foi contido e algemado, e a mulher acabou sendo detida após entrar em confronto com policiais durante a tentativa de evitar a condução do companheiro 

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande, como ocorrência relacionada a violência doméstica, para as providências legais cabíveis.

