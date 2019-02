Mulher é espancada após negar manter relações sexuais com marido

Uma jovem de 19 anos foi agredida e colocada para fora de casa após se negar manter relações sexuais com o marido, na manhã desta segunda-feira (18), em Corumbá. Ela e o homem moravam juntos há cerca de três meses.

Segundo informações do site Diário Online, o suspeito chegou em casa e foi a procura da mulher, tentando manter relações sexuais com a vítima. Irritado com as negativas, o homem começou a agredi-la com chutes e socos. Mesmo caída no chão, a mulher continuou a ser espancada pelo marido.

O suspeito colocou a vítima para fora de casa e juntos com seus pertences. Em total desespero, a jovem foi buscar ajuda e viu a viatura da Polícia Militar fazendo rondas na região e contou sobre o ocorrido na residência.

O homem relatou aos militares que o motivo da briga era outro, pois a mulher disse que ia embora e levaria todos os móveis da casa. A vítima e o suspeito foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

