Ao ver mãe sendo espancada, adolescente mata padrasto

Dirceu de Freitas Bispo, 39 anos, foi morto a tiros na manhã de domingo (17), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O principal suspeito é o enteado da vítima de 16 anos. O menor teria baleado Dirceu com três tiros.

De acordo com informações policiais, o menor teria interferido na briga do padrasto com a mãe. Dirceu estaria espancando a mãe do menor, quando ele entrou no meio e disparou por diversas vezes contra o padrasto.

Três tiros atingiram a vítima, sendo dois na barriga e um no queixo.

Depois do crime mãe e filho fugiram. A mãe do adolescente era vítima de agressões do marido constantemente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga.

