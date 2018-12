Adolescente mata padrasto com facada na fronteira

Na tarde desse domingo (30), aconteceu o segundo homicídio do dia na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã-MS.

De acordo com Ponta Pora News, um adolescente de 15 anos matou seu padrasto com uma facada no peito. Por volta das 13h, a vítima Roberto Menieta, de 30 anos, discutia com sua esposa, mãe do menor, quando o adolescente saiu em defesa dela e, pegou uma faca e acertou o peito de seu padrasto. O crime aconteceu na residência, localizada da rua 15 de agosto com José berges, no bairro Bernardino Caballero.

O adolescente, que é de nacionalidade brasileira, após cometer o crime, fugiu, mas foi apreendido pela Polícia Nacional a poucas quadras de sua casa.

