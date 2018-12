"Fronteira Alerta" desmonta oficina mecânica de fachada

A operação deflagrada pela Departamento de Operações de Fronteira (DOF), "Fronteira Alerta", deflagrada na tarde de sexta-feira (28) pela corporação, desmontou, em Paranhos, uma "oficina mecânica de fachada", onde funcionava um setor de carregamento e transporte de drogas.

No local, conforme a corporação, foram apreendidos seis veículos, de modelos como Land Rover e Amarok, quatro veículos com registro de roubo e dois com sinais de adulteração. Os dois veículos com indício de serem adulterados estavam carregados com drogas. Nenhuma pessoa foi presa, e homens teriam fugido da oficina. A corporação acredita que a quantidade de drogas, que a princípio seria maconha, passe de uma tonelada, mas as substâncias ainda estão sendo pesadas.

A oficina funcionava como depósito. Do local, os veículos saíam carregados com drogas que eram levadas para outros estados. Além dos veículos, os policiais encontraram armas de fogo, munições, coletes balísticos e rádios de comunicação.

