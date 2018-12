Homem é executado na fronteira

Da Redação com Poraporanews

Anderson Ariel Florenciano Ferreira, 28 anos, estava na manhã deste domingo (30), em companhia dos filhos menores de idade em frente a sua residência na cidade de Pedro Juan Caballero, onde os pistoleiros chegaram em uma motocicleta e após uma discussão com a vítima realizou cinco disparos de arma de fogo. O homem chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional da cidade, mas chegou sem vida.

Segundo a esposa da vítima, o mesmo teria recebido uma ligação e teria saído da residência para esperar uma pessoa e minutos depois ouviu os disparos. Quando saiu encontrou o seu marido caído no chão, a mesma não soube explicar se os pistoleiros estavam em dois ou apenas uma pessoa participou da execução. O pai da vítima afirmou que seu filho era trabalhador e nunca tinha recebido nenhuma ameaça, e desconhece o motivo da execução.

Investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Polícia Técnica com apoio da promotora de Justiça Sandra Diaz e do médico legista Gustavo Galeano realizaram os procedimentos do Instituto Médico Legal (IML) e constataram que a vítima recebeu cinco disparos de arma de fogo de calibre a determinar sendo uma na altura da cabeça, pescoço e três nas costas.

Investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis recolheram imagens de câmeras de seguranças situadas nas imediações a fim de identificar o autor da execução que poderia ter motivação passional, mas a policía não descarta nenhuma hipótese que será investigada pela Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

