Mulher é presa levando cabelo humano para vender em São Paulo

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser flagrada transportando cabelo humano para vender em São Paulo. A prisão da mulher e apreensão da mercadoria aconteceu durante a tarde de quarta-feira (3), quarta-feira (3), em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram uma Fiat/Toro. A motorista viajava com três passageiros. Durante a abordagem e fiscalização, os policiais encontraram várias embalagens com cabelos humanos no veículo.

A condutora disse ter adquirido um lote da Receita Federal e deveria vendê-lo em São Paulo. Ela apresentou um termo de entrega referente a 56 Kg de cabelo, porém, em pesagem a mercadoria apresentou 61 Kg.

Em consulta à Receita Federal, a equipe foi informada que a nota fiscal, emitida em dezembro de 2023, não autorizava o transporte do cabelo por tempo indeterminado.

Diante da informação e da diferença de peso apresentado, o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal em Campo Grande.

