Mulher é procurada por invadir escola com moto e tentar bater em aluno em MS

O diretor de uma escola municipal, localizada no Assentamento Mutum, procurou a delegacia após a instituição ter sido invadida por uma mulher, que queria bater em um aluno. O caso aconteceu durante a manhã de segunda-feira (17), em Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o diretor contou que a mulher, identificada apenas como Renata, invadiu a escola de moto e começou a fazer ‘cavalinho de pau’ no pátio.

Ela também acelerava e fazia outras manobras perigosas. A autora dizia que queria agredir um aluno, que estuda no ensino médio.

A autora foi então retirada do local pelo inspetor dos alunos. Segundo o comunicante, Renata é conhecida por tentar agredir outros alunos menores de idade da escola.

Diante da situação, o caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheio, na Delegacia de Polícia Civil do município e será investigado.

