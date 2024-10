Mulher é sequestrada enquanto ia para o trabalho em Miranda

Uma mulher, de 28 anos, foi sequestrada durante a manhã de segunda-feira (30) enquanto saia para trabalhar em Miranda.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ela estava de bicicleta quando teve um problema e precisou descer, para continuar a pé. Em determinado momento, ela viu uma Fiat Toro, com vidros escuros e foi surpreendida por um homem, que a agarrou por trás.

A mulher então foi colocada no banco de trás do veículo, sendo acompanhada de um dos autores, enquanto sua bicicleta foi jogada na carroceria. Os três seguiram para uma área remota, que ela identificou como ‘casa de pedra’, cercada de árvores e vegetação rasteira.

Em desespero, a mulher tentou fugir e teve a blusa rasgada pelo autor. Por sorte, a vítima teria conseguido escapar de dentro da puck-up, correndo em direção a uma casa onde pediu por socorro.

Para as autoridades, a vítima detalhou ainda que os autores usavam balaclava preta, para não serem reconhecidos. Eles fugiram do local após a mulher sair correndo.

Posteriormente, a mulher foi para casa e então foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de sequestro.

