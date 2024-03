Mulher foge de cÃ¡rcere privado com os trÃªs filhos em BrasilÃ¢ndia

A Polícia Civil atendeu uma mulher de 34 anos, em possível situação de cárcere privado, que fugiu e se escondeu em uma escola da zona rural, a 100 km de Brasilândia.

A polícia foi até o local hoje (08), e encontrou a vítima junto dos seus três filhos menores de idade. Ela contou que era ameaçada, ofendida e coagida durante meses pelo convivente, de 28 anos. Segundo a mulher, o homem dizia que iria matar ela e seus filhos se saíssem de casa.

A vítima ligou para a polícia do próprio celular. Ela foi encaminhada para a delegacia, e sem seguida acolhida pela secretaria da mulher de Brasilândia, onde terá apoio social e psicológico. O caso foi registrado como ameaça, injúria e danos no contexto de violência doméstica. O acusado está foragido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também