Mulher leva garrafada na cabeça após deixar de pagar dívida em Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida durante a madrugada desta segunda-feira (16), na MS-156, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o autor foi até a casa da vítima para cobrar uma dívida de R$ 20. Diante da recusa do pagamento, o homem desferiu um golpe com uma garrafa contra a jovem. Apesar da agressão, o objeto não se quebrou, mas causou ferimentos na vítima.

Por conta da lesão, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a mulher e a encaminhando para o Hospital da Vida.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado pelas autoridades.

