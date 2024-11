Mulher liga as câmeras de casa e vê marido estuprando sobrinha de 3 anos em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após ser flagrado estuprando a sobrinha, de apenas 3 anos, no bairro Flávio Garcia, em Coxim. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (3).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Edição MS, a esposa do autor, uma mulher de 51 anos, estava na casa da filha quando resolveu acionar as câmeras de casa. Ao abrir a imagem, ela viu o homem estuprando a vítima e gravou para denunciar.

As câmeras estão instaladas em seu quarto e filmaram a ação. Ela mostrou as imagens para a filha e mandou para dois parentes, um que mora em Portugal e outro nos Estados Unidos. O que mora nos EUA ligou para a Polícia Militar, que conseguiu prender o homem em flagrante.

Ao chegar no imóvel, os militares encontraram o homem alcoolizado. Nas gravações é possível ver que ele fumava e bebia no quarto enquanto estuprava a sobrinha neta.

Diante da situação, o autor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e a criança deve ser encaminhada a rede de proteção para cuidados, principalmente, psicológicos.

