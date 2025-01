Mulher morre após ser encontrada espumando bela boca no quarto de casa

Uma mulher, de 49 anos, foi encontrada sem sinais vitais durante a tarde de sábado (18), na casa em que morava com o marido no Bairro Parque Novos Estados, localizado na região norte de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, há cerca de 1 ano a vítima vivia uma vida mais reclusa, recusando se alimentar e também conviver com o marido, para não o incomodar ao reclamar das dores que sentir por conta da fibromialgia.

Ontem, mais uma vez, a mulher não quis comer durante o almoço e ficou no quarto. Ao entrar para fazer a barba, já por volta das 15h, a testemunha encontrou a companheira caída no quarto, espumando pela boca.

Ele rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem sinais vitais. O homem ficou com medo de sua esposa ter tentado suicídio, mas ao olhar os remédios, viu que eles haviam sido mexidos.

Diante da situação, a Perícia Técnica foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais junto com a Polícia Civil. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também