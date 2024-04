Mulher morre em hospital da Capital por complicações de acidente sofrido há meses

Mulher, de 33 anos, morreu durante a segunda-feira (22) em razão de complicações clínicas decorrentes de um acidente de trânsito que ela sofreu há meses na rodovia PR-445, em Cambé, no Paraná. Ela estava internada desde janeiro deste ano no Hospital Universitário, de Campo Grande, quando não resistiu ao quadro de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a tia da vítima esteve na delegacia e contou que a sobrinha sofreu um acidente no dia 23 de dezembro do ano passado na rodovia paranaense.

Naquela oportunidade, ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cambé, mas acabou posteriormente transferida para o Hospital Universitário de Londrina, onde passou por procedimentos cirúrgicos em fêmur distal esquerdo e úmero proximal direito.

Passado alguns dias, ela voltou para Campo Grande onde residia, chegando no dia 5 de janeiro. Contudo, no dia 16 do mesmo mês, ela se sentiu mal e foi encaminhada para o Hospital Universitário e por lá permaneceu internada até a segunda-feira, quando teve seu óbito atestado após não resistir as complicações clínicas.

Ela teria contraído uma infecção de sítio cirúrgico - que nada mais é que uma infecção que ocorre na incisão cirúrgica, ou em tecidos manipulados durante o procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

