Homem não aceita o término e tenta matar ex a facadas em Jardim

Uma jovem, de 28 anos, foi esfaqueada na perna pelo ex-marido durante a noite de quarta-feira (1°), na Vila Angélica II, em Jardim. Ele teria ido até o local com a ‘desculpa’ de ver os filhos do casal.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jardim MS News, a vítima contou a Polícia Militar que o ex passou o dia ligando em seu telefone e fazendo ameaças, ele disse que arrancaria a cabeça da mulher caso o relacionamento não fosse reatado.

Em uma das ligações, ele teria pedido para ir até a casa dela ver as crianças. Depois de chegar e sentar na varanda, o autor atacou a mulher com uma faca na mão dizendo: ‘sua vagabunda, agora vou arrancar a sua cabeça’. Neste momento, o homem tentou acertar um golpe no pescoço da ex, no entanto, não teve sucesso.

Para tentar impedir uma fuga da vítima, ele a atingiu na perna. Aproveitando que a mulher conseguiu escapar e pedir socorro, o homem fugiu para a casa da mãe. Diligências foram realizadas na região, porém o suspeito não foi localizado.

A vítima foi socorrida e o caso acabou sendo registrado como violência doméstica na delegacia de polícia de Jardim.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também