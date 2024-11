Mulher passa mal ao volante, bate em carro estacionado e capota na Capital

Uma motorista, de 56 anos, acabou capotando o veículo que dirigia, um Hyundai HB20, na Rua Spipe Calarge após passar mal no volante, perder o controle e se chocar contra um Chevrolet Tracker que estava estacionado.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento à vítima. Aos socorristas, ela contou que enquanto seguia pela Spipe Calarge, acabou passando mal e perdeu o controle do veículo, causando o acidente.

Ela foi resgatada sem ferimentos graves, mas reclamando de dores no peito, e foi encaminhada para a Unimed.

Devido ao acidente, o trecho da Spipe Calarge entre a Rua do Franco e a Rua do Dracma foi fechado.

