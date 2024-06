Mulher posta nude do ex-marido para se vingar após ver foto dele com nova namorada

Homem, de 41 anos, procurou a delegacia após ter seus ‘nudes’ postados nas redes sociais pela ex-mulher, de 37 anos, após um ‘flashback’ do casal em Rochedo. A foto foi publicada quando a autora viu uma imagem do homem com a nova mulher, comemorando o dia dos namorados.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal teve um relacionamento por cerca de 16 anos, tendo dois filhos, de 12 e 14 anos. No entanto, o casamento acabou em junho de 2022 e desde então o homem é seguido pela ex, que manda mensagem nas redes sociais alegando que enquanto viver não vai deixar o novo casal em paz.

Em maio deste ano, a autora foi para a casa do homem, pois queria conversar sobre os filhos. Durante essa ‘conversa’, os dois acabaram tendo uma recaída e mantiveram relações sexuais. Alguns dias depois, pelo WhatsApp, os dois trocaram alguns nudes.

Porém, o homem ainda estava no novo relacionamento e acabou postando fotos com a companheira no dia dos namorados, irritando a ex. Para se vingar, ela postou as imagens do ex peladão nas redes sociais, citando o nome do enteado da vítima.

A criança virou motivo da chacota na escola, já que os coleguinhas o zoaram por seu ‘nome estar do lado do pinto do seu padrasto’.

Diante da situação constrangedora para a vítima e seus familiares, ele resolveu procurar a delegacia e registrar o caso.

