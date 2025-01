Mulher procura delegacia ao ser ameaçada de morte pelo amante do ex-marido

Uma mulher, de 43 anos, descobriu um plano que terminaria com a sua morte na cidade de Sidrolândia. O caso foi denunciado à Polícia Civil durante o domingo (26).

Conforme as informações do site Sidrolândia News, para as autoridades, ela contou que há 6 meses descobriu que o companheiro estava tendo um caso, momento em que resolveu se separar.

Ainda envolvidos, eles tentaram reatar o relacionamento, mas não teve jeito e terminaram de novo em dezembro de 2024. Há alguns dias, a vítima vem recebendo ligações do amante do homem, na tentativa de confirmar se eles ainda estão juntos.

Após isso, o próprio ex-marido da mulher ligou, dizendo que o rapaz estava irritado e planejando matá-la, com a intenção de ficar com tudo que era do casal. O plano é de que ele ‘assuma’ o lugar da vítima no casamento, criando até mesmo o filho dos dois.

Com medo, ela procurou a delegacia antes que algo de ruim aconteça.

