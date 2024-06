Mulher que mandou sequestrar e torturar homem em Três Lagoas é presa

Saiba Mais Interior Sequestrado, homem é largado em rua com pescoço quase degolado em Três Lagoas

A mandante do sequestro e da tortura, com tentativa de assassinato contra José Leandro Pinto Romão dos Santos, conhecido como Galego, em Três Lagoas, acabou sendo presa pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, na quarta-feira (19). Outros dois participantes do crime já foram identificados.

Conforme o site JP News, a vítima estava em um bar quando foi abordado por um grupo, que usava três carros, sendo um Toyota Corola, um Volkswagen Gol e um Fiat Uno.

Duas dessas pessoas teriam sido identificadas e a Polícia Civil teria ido até o endereço dos suspeitos, na residência de um homem os policiais foram informados que o suspeito, teria feito uma “viajem” as presas, horas após o ocorrido, deixando um parente cuidando do imóvel.

Já uma suspeita de 38 anos, foi localizada e levada até a Delegacia do Setor de Investigações Gerais, onde confessou que após ter sido vítima de um suposto furto, cometido por Galego, teria capturado a vítima para darem um corretivo nele. Ela contou ainda que o homem é usuário de drogas e estaria praticando vários furtos na casa dela em outras residências próximas.

Durante a sessão de tortura, outras pessoas teriam chegado ao local e levado a vítima no carro, não sabendo para onde e o desfecho, mas que em nenhum momento em que esteve participando das agressões contra José.

A suspeita foi autuada em flagrante por homicídio na forma tentada, sequestro, tortura e vai acompanhar ao inquérito policial presa. Já os outros dois suspeitos foram devidamente identificados e segundo a Polícia Civil, ainda serão ouvidos e o inquérito policial segue em aberto e novas ações poderão ocorrer.

