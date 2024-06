Sequestrado, homem é largado em rua com pescoço quase degolado em Três Lagoas

Homem, de aproximadamente 40 anos, foi sequestrado e abandonado em um terreno baldio com o pescoço quase degolado e com vários ferimentos pelo corpo, indicando que ele foi esfaqueado. O caso aconteceu durante a noite desta terça-feira (18), em Três Lagoas, quando a vítima foi encontrada por populares na rua Antônio Jeremias.

Informações apontam que um grupo de pessoas estavam em um veículo, de modelo não identificado, e jogaram a vítima num terreno baldio. Testemunhas foram ver o que poderia ter acontecido, quando encontraram o homem sem camiseta, de bermuda jeans e com deficiências nos dois pés, caído no matagal e todo ensanguentado.

Segundo o site JP News, os populares acionaram a Polícia Militar e unidades de socorro para atender a vítima, que estava bastante debilitado e inconsciente devido às agressões sofridas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiu estabilizar o homem antes de encaminhá-lo para um hospital.

Ele apresentava perfurações, possivelmente provocada por uma faca, nas costas, tórax, abdômen e um corte no pescoço, indicando que houve uma tentativa de degola. Ele chegou a ser intubado no local do fato.

Ainda segundo o site, testemunhas disseram que a vítima foi sequestrada nas proximidades do Crase, na rua Clodoaldo Garcia, e após alguns minutos, foi deixada no terreno baldio.

A mãe da vítima soube do fato e esteve no hospital, onde conversou com a Polícia Militar, detalhando que a última vez que viu o filho foi no dia 13, sendo que durante a terça-feira, um amigo do homem foi até a casa dela informar sobre o sequestro e a tentativa de homicídio.

