Mulher queima ex com óleo quente para se defender enquanto é espancada em Dourados

Uma mulher, de 24 anos, foi espancada e mantida em cárcere privado junto com os filhos pequenos durante a quarta-feira (26), em Dourados. O autor seria o ex-marido da vítima, de 25 anos.

Conforme as informações policiais, o casal está separado há cerca de 3 meses, porem, o homem ainda estava morando no mesmo imóvel que a vítima, uma vez que nunca foi embora.

Na madrugada de quarta, ele tentou manter relações sexuais com ela, mas não conseguiu. Já durante a manhã, ele foi questionar o ocorrido, perguntando porque ela tinha negado. Dando inicio a uma discussão entre os dois.

De maneira agressiva, o homem chutou a perna da mulher. Para se defender, ela pegou um cabo de vassoura, mas ele conseguiu pegar o objeto e bater nela na frente dos filhos.

Sangrando por conta das agressões, a mulher chegou a jogar óleo quente no ex-marido, que foi atingido no braço. Mesmo assim, as ações violentas não pararam e ela continuou sendo agredida e ficou presa em casa por cerca de 3 horas.

O autor então fugiu do imóvel, não sendo mais localizado. A vítima pediu por ajuda e o caso foi registrado na delegacia.

