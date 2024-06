'Não vamos dizer adeus, apenas um até breve', diz mãe de motociclista morto na Zahran

"Meu amor, hoje não vamos dizer adeus, apenas um até breve". Essa frase faz parte da despedida que foi publicada pela mãe de Anky Ferreira Miranda, de 19 anos, que morreu em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (6), na Avenida Eduardo Elias Zahran, região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

O jovem perdeu o controle da direção da motocicleta que pilotava em uma das curvas 'acentuadas' da avenida, próximo a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral) e em frente a uma emissora de televisão.

Pelas informações prestadas pelo delegado plantonista Gabriel Desterro, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Anky foi "direto no poste" e colidiu violentamente, podendo estar em uma velocidade acima do permitido para a via naquele momento, mas a perícia é quem vai avaliar o cenário com outros cenários que envolvem câmera de segurança e até possíveis testemunhas.

Nas redes sociais, a comoção é muito grande pelo jovem que praticava vôlei como hobby e era muito querido pelos amigos. A mãe foi uma das pessoas que emocionada, postou um breve texto se despedindo do filho. "Você é meu respirar, meu sol, minha fortaleza. Te amo para sempre. Meu amor, hoje não vamos dizer adeus, apenas um até breve", disse.

O pai também utilizou as redes sociais para lamentar que o filho tenha sofrido o acidente. "Eu e minha família estamos sem chão", escreveu e agradeceu pelo apoio que vem recebendo desde o final da tarde de sexta-feira.

Amigos também se despediram. "Um bom amigo, um menino com sonhos e esperanças. Uma amizade simples e sincera. Será sempre lembrado com carinho. Um irmãozinho que a vida me deu e tirou cedo demais", compartilhou um amigo.

O velório de Anky Ferreira está previsto para começar às 8h na Capela Campo Grande, na rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco. O sepultamento do jovem, no entanto, ainda não foi definido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também