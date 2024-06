Motociclista morto na Zahran estava indo entregar uniforme após ser demitido

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Motociclista morre ao bater em poste na Zahran

Eva Ferreira, mãe do jovem Anky Ferreira Miranda, de 19 anos, que morreu na tarde desta quinta-feira (6) em acidente na Avenida Eduardo Elias Zahran, contou ao JD1 Notícias que o filho estava indo entregar o uniforme que usava após ser demitido da empresa. Ele trabalhava como promotor de vendas. O menino era filho único da mulher.

O delegado Gabriel Desterro, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), informou que, inicialmente, a polícia descarta problemas mecânicos da moto, que foi retirada pelo jovem há cerca de um mês, e aponta que todos os documentos, tanto pessoais quanto da motocicleta, estava em dia.

A suspeita inicial da polícia é que Anky seguia em alta velocidade pela Zahran, e na tentativa de evitar bater contra um veículo parado no engarrafamento, jogou a moto em direção da calçada, momento em perdeu o controle e se chocou contra o poste

Será necessário aguardar a finalização do laudo pericial para se determinar a causa do acidente. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

