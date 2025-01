Nazaré da aldeia: Mulher com problemas mentais sequestra bebê em Dourados

Uma moradora da Reserva Indígena da Retomada, localizada na zona rural de Dourados, acabou sendo presa por sequestrar um bebê. A prisão aconteceu durante a tarde de terça-feira (14).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de sequestro de criança. Ao chegar no local, a mãe biológica da pequena detalhou que há 2 dias sua filha havia sido pega a força pra suspeita.

Ontem, ao tentar pegar a filha, a mulher foi impedida pela outra. Para as autoridades, a autora alegou ter a guarda da menina, mesmo sem apresentar qualquer documento oficial a respeito disso.

Para continuar com a criança, ela chegou a ser dizer que havia sido orientada por uma conselheira tutelar a pegar a pequena. Em conversa com a testemunha, os militares descobriram que a autora tem problemas mentais e faz uso constante de bebida alcoólica, o que ajuda a piorar ainda mais seu estado de saúde. A conselheira afirmou ainda que já foi solicitado um laudo no SESAI (Secretaria de Saúde Indígena), sendo que neste momento está apenas aguardando o documento.

Diante da situação e da falta de resolução do problema a autora e a criança foram levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do municipio, onde a bebê foi devolvida par a mãe biológica.

O caso foi registrado como maus-tratos contra pessoa menor de 14 anos e será investigado pelas autoridades.

