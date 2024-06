Negando levar pacote de drogas, motorista de aplicativo é surrado na Homex

Motorista de aplicativo, de 34 anos, passou sufoco durante a tarde de domingo (23) após ser surrado e ter seu veículo bastante danificado por pelo menos três indivíduos, por negar transportar um pacote de drogas. O caso aconteceu na Comunidade da Homex, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, ele foi acionado por meio do aplicativo para uma corrida e ao chegar no local indicado, foi convidado a tomar um copo de água.

Logo na sequência, o solicitante da corrida informou que era para o motorista levar um pacote, mas que a vítima notou que a encomenda se tratava de um pacote com drogas e se negou a realizar o transporte. Assim, passou a ser agredido por três pessoas com socos e chutes.

O veículo também ficou bastante danificado na lataria, ficou com vidros e retrovisores quebrados, pois os suspeitos usaram uma barra de ferro. Durante a fuga dos agressores, ele relatou para a polícia que colidiu em um veículo estacionado, podendo ser uma caminhonete.

Na delegacia, ele chegou a dizer que populares teriam o agredido após ele ter quase atropelado uma moto que tinha uma criança na garupa, mas ele negou os fatos.

O caso foi registrado como dano e lesão corporal dolosa.

