O barato sai caro: Jovem é preso após comprar videogame roubado por R$ 800

Um jovem, de 21 anos, foi preso por receptação na sexta-feira (14) em Chapadão do Sul, após ser flagrado pela Polícia Militar carregando um PlayStation 5 furtado, que ele afirmou ter comprado por apenas R$ 800.

Segundo a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, policiais realizavam ronda nas imediações da Rua 12-A, Bairro São Pedro, realizando levantamento de crimes que aconteciam na cidade, quando abordaram o jovem, que carregava o videogame e dois controles na mochila.

Questionado sobre a origem do aparelho e os periféricos, o rapaz contou que o comprou por R$ 800 de um indivíduo, além de dois serviços a serem realizados por ele. O acordo foi feito na quarta-feira (12), com o console sendo entregue na quinta-feira (13) de manhã.

Desconfiados do preço, já que um PlayStation 5 novo é vendido por preço médio de R$ 3,5 mil em lojas virtuais, os policiais verificaram o número de série, e constaram que o videogame havia sido furtado de uma loja.

O videogame, dois controles e cabos foram recuperados e entregues na delegacia, e o rapaz, preso por interceptação. A polícia segue investigando o furto.

