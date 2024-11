Ônibus capota em ribanceira e deixa 17 mortos em Alagoas

Um ônibus capotou em uma ribanceira na região da Serra da Barriga, localizada em União dos Palmares, interior de Alagoas, durante a tarde de domingo (24). O governo do Estado havia confirmado que 23 pessoas haviam morrido, mas depois retificou esse número para 17. Quase 30 passageiros ficaram feridos, sendo que uma das vítimas foi uma gestante que chegou a ser socorrida e levada para Hospital Regional da Mata, mas não resistiu.

Testemunhas contaram que o ônibus transportava mais de 40 pessoas, quando o veículo apresentou uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus capotou na imensa ribanceira que fica na lateral da estrada e só parou em uma área de mata, um local de difícil acesso.

O Corpo de Bombeiros encaminhou três viaturas e um helicóptero para fazer o resgate das vítimas. Segundo a Secretaria de Estado da Comunicação, 29 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Há crianças e adolescentes entre as vítimas do acidente. Foram disponibilizados 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.

O ônibus escolar cedido pela prefeitura seguia com destino ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, com atrações artísticas e culturais, todos os domingos do mês de novembro.

Por meio de Nota, a Prefeitura de União dos Palmares disse que está mobilizada para dar assistência às vítimas do acidente e que vai oferecer estrutura para prestar apoio para as famílias das vítimas do grave acidente. Veja:

“A Prefeitura de União dos Palmares está mobilizando todos os esforços possíveis, para auxiliar no socorro às vítimas do trágico acidente que aconteceu na tarde deste domingo, com um ônibus que chegava à Serra da Barriga.

Várias equipes do município, SAMU e Corpo de Bombeiros estão envolvidas na ocorrência. Estamos apurando as circunstâncias do ocorrido.

É nosso dever oferecer toda estrutura do município para socorrer as vítimas e prestar atendimento aos familiares. Neste momento difícil, externamos toda nossa solidariedade.”

