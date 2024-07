Operação da Polícia Militar apreende 84 cápsulas de cocaína em Corumbá

Em Corumbá, uma operação contra o tráfico de entorpecentes, coordenada pelos militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (força tática), resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois indivíduos.

A ocorrência foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo Copom, relatando atividades suspeitas relacionadas ao transporte de substâncias ilícitas.

O incidente começou quando um motorista de aplicativo relatou, por meio de um grupo de WhatsApp da Associação dos Motoristas de Aplicativo, ter percebido um forte odor de maconha emanando de um dos passageiros, que estava prestes a embarcar para Campo Grande.

A informação foi passada de forma anônima ao 190. Seguindo a denúncia, a Força Tática posicionou-se no Posto Fiscal Lampião Aceso, em Corumbá, para interceptar o veículo.

Durante a abordagem, foi pedido para os passageiros saírem do veículo. Nesse momento um dos indivíduos ficou nervoso. Com a revista pessoal foi detectado que o suspeito transportava três tabletes de maconha escondidos em seu corpo, dois nas pernas e um na cintura.

Além dele, outro passageiro carregava várias cápsulas de substâncias ilícitas nas regiões dos tornozelos. Ao ser questionado, ele confessou possuir mais cápsulas dentro de frascos de shampoo e condicionador, além de uma quantidade adicional em áreas íntimas.

Ambos os indivíduos foram detidos e conduzidos à Polícia civil. Somando tudo, apreensão realizada incluiu 84 cápsulas de substância análoga à cocaína, totalizando 1,1 kg, e três tabletes de maconha, pesando 1,05 kg. Os materiais foram encaminhados para a delegacia, onde foram pesados e registrados.

