Ormeta II: Agentes levam contadora de cédulas e malote de apartamento no centro

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) estiveram cumprindo mandatos de apreensão na manhã desta terça-feira (17), em um edifício no centro de Campo Grande.

Os agentes do GAECO saíram do local com uma maquina de contar dinheiro, logo depois uma equipe do BOPE saiu com um malote fechado.

A apreensão faz parte dos 18 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos durante a Operação Omertá II, que investiga planos de atentados contra a vida de autoridades de Mato Grosso do Sul, dentre elas um Promotor de Justiça do GAECO e um Delegado de Polícia.

Os mandatos estão sendo cumprindo nas cidades de Campo Grande, Sidrolândia, Aquidauana, Rio Verde, Rio Negro e João Pessoa/PB.

Operação Ormetá II

A segunda fase da operação Omertá acontece nesta terça-feira (17) e apura a existência de um plano de atentado para matar um promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e um delegado da Polícia Civil.

Devem ser cumpridos mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Sidrolândia, Aquidauana, Rio Verde, Rio Negro e João Pessoa (Paraíba).

A operação Omertá teve a primeira etapa em 26 de setembro contra organização criminosa, atuante em grupo de extermínio e tráfico de armas.

Na primeira fase, a suspeita de atentado foi contra o delegado Fábio Peró, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

