Vídeo - Após 4 horas, Gaeco leva documentos e casal de residência no Vilas Boas

A equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão e ao Crime Organizado (GAECO) passou aproximadamente quatro horas, desta quarta-feira (19), na residência alvo da Operação Propagare, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Os agentes deixaram o local há pouco com documentos. Anésia Ferreira Barbosa, 71 anos, e seu esposo identificado apenas como Nivaldo, que moram no sobrado foram levados para prestar depoimento. O advogado da família, Guilherme Garces, disse apenas que foi cumprido o mandado de busca e apreensão e que ainda não consultou os autos para prestar mais informações.

Segundo o apurado pelo JD1 Notícias, Anésia é mãe da empresária Jaqueline Ferreira Barbosa Melgarejo, investigada por integrar uma organização criminosa acusada de corrupção e crimes licitatórios na Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos do Estado de Rondônia. A empresa envolvida no crime estaria no nome da mãe, mas quem administra é a Jaqueline. Os filhos de Anésia moram em Rondônia. De acordo com as buscas feitas pelo JD1, a empresa que está no nome de Anésia é a Atua Comunicacao Ltda, com sede em Porto Velho e tem como sócio administrador, sua filha investigada. Além de empresários do ramo de publicidade, a operação investiga servidores e agentes públicos.

A equipe chegou por volta das 6 horas desta manhã. Em apoio ao Gaeco de Rondônia, os agentes cumpriram um dos mandados de busca e apreensão da operação que também foi deflagrada no Estado de origem, em Brasília e São Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também