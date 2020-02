Operação que apura corrupção em licitações de Rondônia chega a Campo Grande

Uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), está desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (19), em uma residência no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

A ação na capital se trata de um apoio à Operação Propagare, deflagrada hoje pelo GAECO de Rondônia, que apura ilícitos de corrupção, crimes licitatórios e organização criminosas, promovidos na Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos do Estado. A estrutura criminosa envolvia servidores, empresas do ramo de publicidade e agentes públicos.

Em Mato Grosso do Sul são três mandados de busca e apreensão. Ao todo são 42 mandados que estão sendo executados em quatro cidades de Rondônia, Brasília, São Paulo, além de Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou que a residência onde a equipe do Gaeco está, no Vilas Boas, seria da mãe da dona de uma das empresas envolvidas no esquema. O nome da empresa estaria no nome dessa mãe. Um casal de idosos mora no local, segundo informações dos vizinhos.

