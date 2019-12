Gaeco cumpre mandados por corrupção em Fátima do Sul e Vicentina

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) está nas ruas de Fátima do Sul e Vicentina para cumprir nove mandados de busca e apreensão da Operação Vila Brasil.

O trabalho faz parte de investigação conjunta com a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Fátima do Sul.

De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a operação investiga crimes de peculato, fraude em licitação, associação criminosa e falsidade.

Entre os locais onde os mandados estão sendo cumpridos está a casa do chefe de Gabinete da Prefeitura de Fátima do Sul, Francisco Sinderley Bezerra Alves.

Outra equipe do Gaeco também está no escritório de uma construtora em Fátima do Sul. A reportagem apurou que um dos sócios da construtora mora em Vicentina, onde também ocorrem buscas nesta manhã.

A empresa já prestou serviços para o município de Fátima do Sul. Segundo o MP, mais informações sobre a operação serão divulgadas no decorrer do dia.

