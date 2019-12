PM lança “Operação Boas Festas” nesta sexta-feira

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O Governo de Mato Grosso do Sul através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar e demais órgãos de segurança do estado, vão iniciar oficialmente nessa sexta-feira (6) a “Operação Boas Festas”. O evento acontece às 8h na Praça Ary Coelho, no centro da Capital.

A operação é realizada no período das grandes festas, Natal e Ano Novo, para intensificar o policiamento durante esses eventos que trazem grande movimento. As ações são realizadas na Capital e em todo interior do estado.

Em Campo Grande, o foco dos policiais é na região central e as principais vias da cidade como Euclides da Cunha, Avenida Mato Grosso, Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor.

Serão realizadas rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas quatro rodas e policiamento montado.

Os locais escolhidos através de estudos realizados pela equipe de inteligência e em consulta as associações.

O policiamento que começa nesta quinta-feira (4) e deve seguir até o dia 4 de janeiro.

