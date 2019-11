Operação Flash Back leva Gaeco à Máxima

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira (27) a Operação Flash Back.

De acordo com as informações preliminares, os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Dourados. Na capital, o grupo, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar está na Penitenciária de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste.

Ainda não há informações detalhadas da operação. O JD1 Notícias acompanha a ação.

