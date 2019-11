Gaeco prendeu criminosos que agiam dentro e fora de presídios

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, iniciou na manhã desta quinta-feira (07) a Operação Comando Fechado em cinco estados.

A operação tem como objetivo de cumprir 16 mandatos de busca e apreensão e 46 mandatos de prisão de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios.

A organização opera no tráfico de drogas, roubo e outros crimes nas cidades de Campo Grande (MS), Dourados (MS), Três Lagoas (MS), Aquidauana (MS), Ribeirão Preto (SP), Porto Velho (RO), Morrinhos (GO) e Mossoró (RN).

A origem do nome da operação é pelo fato do GAECO ter identificado membros do PCC que possuem posição de comando dentro da organização como “Gerais dos Estados” e “Chefes de Disciplina”.

