Gaeco diz que porteiro “mentiu” sobre ligação para casa de Bolsonaro

O porteiro do condomínio onde Jair Bolsonaro, reside mentiu ao envolver o nome do presidente da República na morte da vereadora do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco, de acordo com a procuradora do Ministério Público, Simone Sibilio, chefe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO).

A procuradora disse que quem autorizou a entrada de Élcio de Queiroz no condomínio do presidente foi Ronnie Lessa, suspeito de ter efetuado os disparos que matou Marielle e o seu motorista Anderson Gomes na noite do dia 14 de março de 2018.

Um investigador, que trabalha no caso, disse a VEJA que o porteiro teria mentido ao envolver o nome de Bolsonaro. Foram prestados dois depoimentos, no primeiro relatou que ligou para casa de Jair. No segundo, confrontado com áudio de sua conversa manteve a versão, mas deixou dúvidas nas investigações em relação à veracidade das informações relatadas.

“As gravações comprovam que Ronnie Lessa é quem autoriza a entrada do Élcio. E, em depoimento, eles omitiram diversas vezes que estiveram juntos no dia do crime. O porteiro mentiu, e isso está provado por prova técnica”, afirmou Simone.

Na edição do Jornal Nacional desta terça-feira (29) uma reportagem envolvendo o nome de Jair Bolsonaro na morte de Marielle foi exibida. De acordo com a matéria, a produção do jornal teve acesso ao depoimento do porteiro que está no processo e corre em segredo de justiça.

A Polícia Civil teve acesso ao caderno de visitas do condomínio Vivendas da Barra, que fica no Rio de Janeiro, onde têm casa o presidente e o ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado da morte da vereadora do PSOL. No dia 14 março de 2018, horas antes do crime, o ex-PM Élcio Queiroz, outro suspeito do crime, anunciou na portaria do condomínio que iria visitar Jair Bolsonaro e acabou indo até a casa de Lessa, segundo informações divulgadas pelo Jornal Nacional.

Após a matéria veiculada na TV Globo, Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook onde criticou a atitude da emissora em envolver o seu nome no crime e questionou como a produção da TV teve acesso aos documentos que estão em segredo de justiça. Ele também colocou em risco a renovação da concessão da Globo e classificou a atitude como perseguição.

Carlos Bolsonaro defende o pai

Na manhã desta quarta-feira (30) o filho de Jair, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), usou sua conta no Twitter para rebater as informações de reportagem do Jornal Nacional. Ele gravou um vídeo na administração do condomínio com a seguinte legenda: “A Globo, sabendo dos fatos e podendo esclarecê-los, preferiu levantar suspeitas contra o Presidente e alimentar narrativas criminosas. Um simples acesso aos registros internos do Condomínio mostra que no dia 14/03/2018 NENHUMA solicitação de entrada foi feita para a casa 58”.

