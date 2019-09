Menino autista, excluído de aniversário, ganha festa com Jair Bolsonaro

Sarah Chaves, com informações do 180

O presidente Jair Bolsonaro compareceu à festa do Menino Artur, 2 anos, organizada pelo Ministério da Mulher, que ocorreu nesta quarta-feira (3). A criança que tem autismo ganhou o presente após ser excluído de uma festa de aniversário por ser considerado uma criança “problemática”.

Além do presidente da República, compareceram ao evento a primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. A imprensa foi impedida de entrar no local.

Nas redes sociais, a ministra compartilhou os preparativos para a festa e a chegada do menino Arthur a Brasília. “Veja quem chegou! É aquele lindo menino que tem autismo e não foi convidado para uma festinha de aniversário por ‘ser problemático'”, disse.

A senadora do Mato Grosso do Sul pelo PSL, Soraya Thronicke, publicou em seu Twitter sobre a festa e comentou que, “preconceito não tem espaço neste governo”, destacando eu não foi utilizado dinheiro público para a organização do evento.

“Foi uma doação daquele Ministério maravilhoso da Damares” finalizou a senadora dizendo que é festa foi linda.

Caso

A mãe de Artur, Sara recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma remetente identificada apenas como Viviane. “Oi, Sara! Eu vi que você está no grupo das meninas. Nós estávamos falando da festa do Ruan. Não quero que você fique mal, mas não vou convidar você por causa do seu filho que é meio problemático. As outras crianças vão ficar incomodadas. Espero que entenda. Desculpa”, dizia o texto.

Ela, então, decidiu responder com um desabafo nas redes sociais que comoveu os internautas e chegou até a ministra Damares, que publicou um vídeo do momento da chegada de Artur no local da festa.

Veja vídeo:

