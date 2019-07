Mãe faz aniversário do filho em hospital para alegrar crianças com câncer

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

O garoto Guilherme fez três anos na última terça-feira (9), e sua mãe, Naira Evangelista, decidiu comemorar a data de um jeito bem diferente: ela organizou uma festa no Hospital São Marcos, em Teresina (PI), junto com as crianças que estão em tratamento contra o câncer.

A comemoração ocorreu na brinquedoteca do hospital, espaço que pertence à rede feminina de combate ao câncer e é destinado ao lazer das crianças internadas.

A mãe conta que a ideia de fazer a festa do filho no hospital surgiu do seu desejo de proporcionar momentos de alegria para as crianças que enfrentam o tratamento de uma doença tão cruel.

Naira explicou que faz trabalhos voluntários e que queria comemorar com crianças de um orfanato, mas já teria uma festa no local na data. “Já tinha um evento marcado no dia e resolvi procurar outra instituição quando decidimos que a festa seria em um hospital que cuidasse de crianças com câncer. Queria que elas esquecessem da dor e voltassem a ser apenas crianças”, afirmou.

Uma banda foi convidada para animar a criançada com muita música e atividades recreativas. De acordo com Naira, Guilherme interagiu com todas os meninos e meninas. “O fato das crianças não se conhecerem não foi empecilho para a interação e diversão”, comentou feliz.

A ideia foi muito louvada pela direção do hospital. Eventos como esse para elevar a autoestima das crianças sob tratamento oncológico.

Segundo a direção do hospital, muitas crianças moram no hospital porque não podem deixar a unidade de saúde devido ao tratamento. Por isso mesmo, a festa foi realizada na brinquedoteca.

A mãe do garoto finaliza “a maioria dessas crianças em tratamento oncológico está em vulnerabilidade social e ter um momento de festividade proporciona, nem que seja por poucas horas, uma alegria muito grande. Os pacientes esquecem os problemas, as dificuldades e focam na alegria de ser criança“, informou a assessoria do hospital.

