Autista de 10 anos constrói maior réplica do Titanic usando Lego

Brynjar Karl Bigisson, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), construiu sozinho a maior réplica do Titanic feita com peças de Lego do mundo, quando tinha apenas 10 anos.

O navio-réplica é tão grande e espetacular que parece quase impossível que tenha sido construído por uma criança. A peça foi levada ao Titanic Museum Attraction, no Tennessee, EUA, onde será exposto aos visitantes.

Atualmente com 16 anos, ele conta que levou cerca de 700 horas, o equivalente a um mês ininterrupto de trabalho, para concluir o trabalho. Foram necessárias 56 mil peças de Lego para replicar o mítico Titanic. O resultado final são 8 metros de comprimento e um metro e meio de altura.

Brynjar se lembra de brincar com Legos por horas quando tinha apenas 5 anos de idade. “Às vezes eu construía coisas que via, às vezes usava minha própria imaginação”, disse.

Na época, ele era obcecado por trens, mas isso mudou quando seu avô Ludvik Ogmundsson o levou para pescar em um barco, o que imediatamente despertou seu interesse e apreço por embarcações. Quando Brynjar tinha 10 anos, ele sabia tudo sobre o Titanic, que naufragou em 1912.

“Quando viajei com minha mãe para a Legoland, na Dinamarca, vi todos os modelos gigantes de casas, aviões e navios famosos pela primeira vez, e fiquei inspirado a montar meu próprio modelo gigante de algo, no caso, um navio. Com 10 anos comecei a pensar em construir meu próprio modelo Lego do Titanic”, lembra.

O projeto foi abraçado pela família. Com a ajuda do avô, um engenheiro aposentado, e sua mãe Bjarney, Brynjar começou a construção. Eles reduziram em escala o tamanho do Titanic original e calcularam quantas peças seriam necessárias para criar o modelo.

A mãe do garoto foi uma espécie de líder de torcida pessoal. “Sem isso eu não teria alcançado o projeto dos meus sonhos, nunca teria virado realidade”, disse Brynjar.

Através de doações de familiares e amigos, o garoto conseguiu comprar todas as peças necessárias para iniciar seu ambicioso projeto.

A réplica de Lego foi desmontada na Islândia em três grandes peças e depois enviada para os Estados Unidos, onde foi cuidadosamente reconstruída para ser apreciada no museu oficial do Titanic. A exposição começa em dezembro deste ano.





