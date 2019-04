Evangélicos acampam em ponte para evitar suicídios

O “Sentinelas de Cristo guardiões da Ponte” criado por membros da igreja evangélica Assembleia de Deus Milagres, em Natal (RN), já ajudaram a evitar 16 suicídios na Ponte Newton Navarro.

A boa ação começou depois que policiais militares noticiaram o resgate de um rapaz que tentou pular da ponte. O grupo está acampado na ponte desde o último sábado (20).

O grupo fará a vigília na ponte por 30 dias, 24 horas e sete dias por semana. Os voluntários contam com a ajuda de pessoas que vão tomando conhecimento dos resgates.

Os voluntários usam rádios comunicadores e se revezam em turnos na vigília. As informações são do site Portal No ar e da página do Facebook Plantão Policial RN. Os rádios usados para a comunicação entre eles e uma motocicleta para o transporte de cima a baixo da ponte foram doados por empresários.

O voluntário Wellington Inácio de Mello Filo explica como funciona a ação, “a gente chega junto, oferece ajuda, conversa, ora e acompanhamos a pessoa até lá embaixo, onde um de nós ou mesmo a polícia, que passa muito por aqui, dá uma carona pra casa e entrega à família”.

Liderado pelo Pastor Rubens, o acampamento possui tenda para refeições e barracas para repouso dos voluntários e das pessoas salvas por eles. “Quando identificamos um possível suicida, passamos uma mensagem por rádio a alguém que está no alto da ponte, passando as características físicas e vestimentas”, comentou a voluntária Elisângela Leonês.

O grupo aceita doações de água, comida pronta e colchonetes. “Um banheiro químico também é bem-vindo”, disse Elisângela.

O tenente-coronel Franco, assessor de comunicação da Polícia Militar do RN, comentou que é um desejo antigo da corporação manter guarnição 24 horas por dia na Ponte Newton Navarro, já que o local é bastante procurado por pessoas com pensamentos suicidas. Porém, segundo o militar, a falta de efetivo impossibilita a vigília, que agora é feita pelos voluntários da igreja evangélica Assembleia de Deus Milagres.

